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UFC Fight Night Адесанья — Пайфер: время начала, кард боев, где смотреть трансляцию

Турнир UFC Fight Night с главным боем Адесанья vs. Пайфер пройдет в Сиэтле 29 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Турнир UFC Fight Night 271 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 28 на 29 марта. Шоу пройдет в Сиэтле (штат Вашингтон, США) в спортивном комплексе «Клаймэт Пледж-арена».

Время начала боев турнира UFC Fight Night Адесанья — Пайфер

Вечер MMA начнется с боев предварительного карда в 0.00 по московскому времени, главный кард — в 3.00.

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Кард боев турнира UFC Fight Night Адесанья — Пайфер

Главным событием вечера станет бой в среднем весе между нигерийцем Исраэлем Адесаньей и американцем Лероном Мерфи. В соглавном поединке в женском наилегчайшем весе сойдутся мексиканка Алекса Грассо и американка Мейси Барбер. Главный кард откроет бой в легком весе представителя США Терренса Маккинни с канадцем Кайлом Нельсоном.

Главный кард

  • Исраэль Адесанья (24-5) — Джо Пайфер (15-3)

  • Алекса Грассо (16-5-1) — Мэйси Барбер (15-2)

  • Майкл Кьеза (19-7) — Нико Прайс (16-10-0-2)

  • Джулиан Эроса (31-12) — Леррьян Дуглас (13-5)

  • Мансур Абдул-Малик (9-0-1) — Юсри Белгаруи (9-3)

  • Терренс Маккинни (17-8) — Кайл Нельсон (17-6-1)

Предварительный кард

  • Игнасио Бахамондес (17-6) — Тофик Мусаев (22-6)

  • Чейз Хупер (16-4-1) — Лэнс Гибсон-мл. (9-2)

  • Марчин Тыбура (27-10) — Тайрелл Форчун (17-3-0-2)

  • Кейси О'Нилл (10-2) — Габриэлла Фернандес (11-3)

  • Навахо Стирлинг (8-0) — Бруно Лопес (14-2)

  • Рикки Симон (22-7) — Адриан Янез (17-6)

  • Алексия Тайнара (13-1) — Бруна Бразил (11-6-1)

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Где смотреть трансляцию турнира UFC Fight Night Адесанья — Пайфер

Турнир в полном объеме показывают платформа UFC Fight Pass и канал «Матч! Боец» с сайтом matchtv.ru (на платной основе). Старт трансляции — в 0.00 29 марта.

Главный кард также в прямом эфире покажут телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно). Кроме того, главные бои вечера можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального телеканала). Начало эфира — 3.00 мск.

Ключевые события и результаты боев UFC Fight Night в Сиэтле можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.

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