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Рафаэль Физиев — Мануэль Торрес: прямая трансляция боя UFC

Рафаэль Физиев и Мануэль Торрес проведут поединок на UFC Fight Night 280 в Баку
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Рафаэль Физиев.
Фото UFC

Азербайджанский боец Рафаэль Физиев и мексиканец Мануэль Торрес проведут поединок в легком весе на турнире UFC Fight Night 280 в субботу, 27 июня. Бой является главным событием вечера на «Национальной гимнастической арене» в Баку (Азербайджан). Начало поединка — около 21.20 по московскому времени.

ММА UFC: Физиев — Торрес

Трансляция боя Рафаэль Физиев — Мануэль Торрес на UFC Fight Night 280

Следить за результатами боев турнира можно также в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

Главный бой UFC Fight Night между Физиевым и Торресом в прямом эфире покажут платформа UFC Fight Pass, телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, а также онлайн-кинотеатры Okko и «Кинопоиск».

Статистика перед боем Рафаэль Физиев — Мануэль Торрес на UFC Fight Night 280

Рафаэлю Физиеву — 33 года. В профессиональной карьере он одержал 13 побед и потерпел 5 поражений. Физиев занимает 11-е место в рейтинге легкого веса UFC. В предыдущем поединке он проиграл Маурисио Руффи техническим нокаутом во втором раунде на турнире UFC 325.

Мануэлю Торресу — 31 год. Его рекорд в профессиональных ММА — 17 побед и 3 поражения. Мексиканец занимает 15-е место в рейтинге легкого веса UFC. После прихода в промоушен Торрес одержал 5 побед при 1 поражении, а каждая его победа в UFC была отмечена бонусом за выступление вечера.

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Мануэл Торрес
Рафаэль Физиев
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