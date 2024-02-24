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24 февраля, 10:34

Бадаев рассказал о роли Камила Гаджиева

Виктория Кравченко
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Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев рассказал о роли Камила Гаджиева, который организовал встречу Бадаева с Анатолием Сульяновым.

«Гаджиев сказал, что не был в курсе того, что Анатолий бросит мне вызов. Он хотел, чтобы мы встретились. Наше противостояние нигде не было раскрыто. Камил сказал: «Я дал вам возможность встретиться и посмотреть, что из этого получится». Гаджиев — дальновидный функционер и он понимал, что что-то будет, случится завязка. Но не подозревал о схватке. Это авторский подход самого Анатолия», — сказал Бадаев MMA.Metaratings.ru.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-gadzhiev-ponimal-chto-chto-to-sluchitsya-vo-vremya-moei-vstrechi-s-sulyanovym-337204/
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