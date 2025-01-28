Молдавский считает Шару Буллета фаворитом боя UFC против Пэйджа

Боец Bellator Валентин Молдавский в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя Шарабутдина Магомедова (Шары Буллета) против Майкла Пэйджа на турнире UFC Fight Night 250 в Саудовской Аравии. Поединок средневесов станет соглавным событием вечера.

«Там будет интересный поединок двух ударников. Шара Буллет более жесткий, физически более крепкий, поэтому, думаю, он нокаутирует Пэйджа», — сказал Молдавский «СЭ».

Турнир UFC Fight Night 250 пройдет в субботу, 1 февраля, на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — в 17.00 по московскому времени, главный кард стартует в 20.00 мск.

В главном событии сойдутся нигериец Исраэль Адесанья и представляющий Францию Нассурдин Имавов. Также в основном карде запланированы три поединка с участием российских бойцов: Саид Нурмагомедов против Винисиуса де Оливейры, Сергей Павлович против Жаирзиньо Розенстрайка, Шара Буллет (Шарабутдин Магомедов) против Майкла Пэйджа.

Вероника Ольшукова