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Сегодня, 11:32

Шара Буллет: «Сегодня мы видим глубину высказываний и учений Абдулманапа Нурмагомедова»

Даниил Аршавский
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Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) поделился мыслями о философии Абдулманапа Нурмагомедова.

«Абдулманап Нурмагомедов был очень мудрым человеком. Сегодня мы видим глубину его высказываний и учений. Нурмагомедов старший говорил о том, что нужна короткая прическа. Отращивают волосы парни для чего? Чтобы нравиться девушкам. А спортсменам это не надо. Девушки придут потом, когда будешь на пьедесталах, даже если у тебя на голове не будет ни одного волоса», — цитирует Магомедова «MMA.Metaratings.ru».

1 февраля в турнире UFC в Саудовской Аравии 30-летний россиянин (15-0) проведет поединок с американским бойцом Майклом Пейджем (22-3).

Источник: MMA.Metaratings.ru
Абдулманап Нурмагомедов
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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