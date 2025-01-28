Шара Буллет: «Сегодня мы видим глубину высказываний и учений Абдулманапа Нурмагомедова»

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) поделился мыслями о философии Абдулманапа Нурмагомедова.

«Абдулманап Нурмагомедов был очень мудрым человеком. Сегодня мы видим глубину его высказываний и учений. Нурмагомедов старший говорил о том, что нужна короткая прическа. Отращивают волосы парни для чего? Чтобы нравиться девушкам. А спортсменам это не надо. Девушки придут потом, когда будешь на пьедесталах, даже если у тебя на голове не будет ни одного волоса», — цитирует Магомедова «MMA.Metaratings.ru».

1 февраля в турнире UFC в Саудовской Аравии 30-летний россиянин (15-0) проведет поединок с американским бойцом Майклом Пейджем (22-3).