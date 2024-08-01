Шара Буллет: «Если ты молча свое дело делаешь, Дана тебе на карту закинет»

Средневес UFC Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (14-0) в интервью «СЭ» признался, что за прошлый бой получил больше, чем ему изначально планировали заплатить.

— Шара, ты вчера рассказывал, что Дана Уайт такие условия предложил, от которых ты не мог отказаться. Понятно, дело касалось этого боя конкретно, а во сколько раз он больше тебе предложил сумму? Не вдаваясь в подробности.

— Дело даже не в сумме, которую он предложил. Дана Уайт такой человек: если на его условия соглашаешься, все остальное потом. Ты можешь молча свое дело сделать, а он тебе на карту закинет. Без слов, без контрактов и так далее. Допустим, после последнего боя мне пришло больше, чем должно было. Я не знаю, почему.

— Насколько больше?

— На 20 тысяч [долларов] больше, — сказал Магомедов «СЭ».

Магомедов подерется на UFC on ABC 7 с Михалом Олексейчуком (19-8) 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.