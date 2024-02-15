Шара Буллет назвал фаворитом Исмагулова в поединке против Вартанян

Непобежденный российский боец UFC Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) поделился мнением о предстоящем бое турнира «Наше Дело 82» между Эдуардом Вартаняном и Дамиром Исмагуловым.

«С Исмагуловым я тренировался и спарринговал, очень матерый и техничный боец, скоростной на тайминге на дистанции на челноке очень хорошо двигается. Вартанян не сказал бы что ударка не его стихия. На протяжении долгого времени он набирает и оттачивает навыки. Я думаю, это будет борьба стилей. Я думаю, Вартанян будет работать в манере тайского бокса, а Исмагулов в стиле кикбоксинга, набирая очки, тоннаж ударов будет за Вартаняном, но мне кажется 55 на 45 в пользу Исмагулова. У каждого есть мотивация победить, один хочет вернуться в UFC, второй хочет попасть туда. Бой будет очень заряженным», — сказал Буллет.

32-летний Вартанян в финале гран-при лиги АСА одержал победу над Артемом Резниковым (Казахстан). Бой завершился техническим нокаутом в третьем раунде победой Вартаняна.

Дамир Исмагулов в своем последнем поединке на турнире UFC Vegas 76 уступил американцу Гранту Доусону. Бой продлился все три раунда и завершился победой Доусона единогласным решением судей.