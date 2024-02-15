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15 февраля, 12:50

Пауло Коста назвал трех бойцов, которых бы он взял с собой при вторжении инопланетян

Давид Хачатрян
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Шестой номер рейтинга UFC в среднем весе Пауло Коста (14-2) порассуждал, кого бы он взял с собой в команду при инопланетном вторжении на Землю.

«Думаю, нужен здоровенный парень, чтобы он ломал двери или что-то в этом роде. Деррик Льюис был бы хорош. Также нужен маленький и худой парнишка, чтобы он мог быстро бегать. Может быть, это был бы Алджамейн Стерлинг или Петр Ян. Доминик Круз подошел бы из-за своего футворка. И третий, кто нам нужен, должен быть маленьким и незаметным. Я бы выбрал Генри Сехудо. Он мог бы незаметно воровать еду, кусочки хлеба или сыра», — сказал бразилец в интервью Нине Драма.

Роберт Уиттакер (24-7) и Коста подерутся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

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