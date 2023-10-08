Шаблий: «Я тренировался вместе с Петром Яном. У него запредельная ответственность»

Российский боец Александр Шаблий высказался о поединке между россиянином Петром Яном и китайцем Сонгом Ядонгом.

«Не знаю соперника. Только Петра. Мы с ним тренировались вместе. Этому парню любой соперник по силам. Все зависит от состояния Яна — есть у него травмы или нет. Многие уже об этом высказались. Я видел, как Петр работал в спаррингах, боролся. Сам с ним работал тоже. Огромный потенциал. Физически и технически крепкий. Все зависит от той формы, в которой он пойдет. Ответственность у него запредельная. Он может только перетренироваться. Ни разу не видел и не слышал, чтобы он недотренировался», — цитирует Шаблия MMA.Metaratings.ru.

Ранее появилась информация о том, что бой между Яном и Ядонгом может возглавить один из декабрьских турниров UFC. На счету россиянина 17 побед и 5 поражений в ММА. В активе Ядонга 20 побед, 7 поражений и 1 ничья.