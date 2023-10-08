Промоутер Финкельштейн считает правильным решение вернуть флаг России в UFC

Промоутер Вадим Финкельштейн прокомментировал решение отменить запрет на национальные флаги в UFC.

«Раньше ведь вообще об этом никто не задумывался. Но сейчас это стало актуальной темой. Хорошо, что решили вернуть флаг [России]. Это правильное решение», — приводит ТАСС слова Финкельштейна.

8 октября глава UFC Дана Уайт подтвердил, что бойцы организации смогут выходить на бой с флагом своей страны. Решение вступит в силу начиная с турнира UFC Fight Night 229.

В 2022-м UFC запретила бойцам выходить на бой с флагами из-за конфликта между Россией и Украиной.