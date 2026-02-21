Сергей Спивак — Анте Делия: онлайн-трансляция боя UFC Fight Night начнется ориентировочно в 5.00 мск
Сергей Спивак и Анте Делия встретятся на турнире UFC Fight Night
Сергей Спивак (Молдавия) и Анте Делия (Хорватия) встретятся на турнире UFC Fight Night в ночь на воскресенье, 22 февраля. Событие состоится на арене «Тойота Центр» в Хьюстоне (США), ориентировочное время начала поединка — 5.00 по московскому времени.
Следить за результатами боев турнира можно в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире поединок покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-кинотеатры Okko и «Кинопоиск» (в окне с ретрансляцией федерального телеэфира).
ММА UFC: Спивак — Делия
Спивак и Делия выступают в тяжелом весе. Спивак одержал 17 побед и потерпел 6 поражений в профессиональных ММА, в рекорде Делии — 25 побед и 7 поражений.
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