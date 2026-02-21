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Двалишвили о реванше с Яном: «Ребята, вы готовы к трилогии летом?»

Анастасия Пилипенко

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили намекнул на сроки титульной трилогии против чемпиона UFC в легчайшем весе, россиянина Петра Яна.

«Ребята, вы готовы к трилогии летом?» — написал Мераб в социальных сетях.

Ян вернул себе титул чемпиона в легчайшем весе в ночь на 7 декабря 2025 года на UFC 323, взяв реванш у Двалишвили. Россиянин победил единогласным решением судей.

Их первый поединок в марте 2023 года завершился победой грузинского бойца.

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Мераб Двалишвили
Петр Ян
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