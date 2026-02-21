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UFC Fight Night Стрикленд — Эрнандес: онлайн-трансляция боев турнира

Поединок Стрикленд — Эрнандес возглавит турнир UFC Fight Night
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Турнир UFC Fight Night будет проходить в ночь на воскресенье, 22 февраля. Событие состоится на арене «Тойота Центр» в Хьюстоне (США), начало предварительного карда — в 1.00 по московскому времени, основного карда — в 4.00.

В главном поединке турнира UFC Fight Pass встретятся американцы Шон Стрикленд и Энтони Эрнандес.

Следить за результатами боев турнира можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В полном объеме турнир покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (платно).

С 4.00 мск трансляцию также будут вести канал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно), а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в окне с ретрансляцией федерального телеэфира).

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