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Павлович: «Считаю дисквалификацию Царукяна чересчур жестким наказанием»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович прокомментировал потенциальный реванш между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.

«Это будет очень интересный бой, в котором встретятся два обученных бойца, способных работать в разных плоскостях, как в стойке, так и в борьбе», — цитирует MMA.Metaratings.ru Павловича.

Также он добавил, что считает слишким суровым наказание Армана Царукяна за инцидент с фанатом: «Я считаю это чересчур жесткое наказание. Мне кажется, хватило бы денежного штрафа, и было бы все нормально».

Срок дисквалификации рассчитан до 12 января 2025 года. Царукян был отстранен атлетической комиссией штата Невада (NSAC) на 9 месяцев за нападение на фаната во время выхода на бой против Чарльза Оливейры на турнире UFC 300, который проходил в ночь на 14 апреля. Позднее россиянин сообщил, что фанат показывал ему неприличные жесты.

Арман Царукян. Бойца UFC Царукяна дисквалифицировали из-за инцидента с болельщиком
Источник: https://mma.metaratings.ru/news/pavlovich-o-revanshe-makhacheva-i-carukyana-interesnyi-poedinok-v-kotorom-vstretyatsya-boicy-sposobnye-rabotat-v-raznykh-ploskostyakh-378573/
Арман Царукян
Ислам Махачев
Сергей Павлович
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