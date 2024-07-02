Павлович: «Считаю дисквалификацию Царукяна чересчур жестким наказанием»

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович прокомментировал потенциальный реванш между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.

«Это будет очень интересный бой, в котором встретятся два обученных бойца, способных работать в разных плоскостях, как в стойке, так и в борьбе», — цитирует MMA.Metaratings.ru Павловича.

Также он добавил, что считает слишким суровым наказание Армана Царукяна за инцидент с фанатом: «Я считаю это чересчур жесткое наказание. Мне кажется, хватило бы денежного штрафа, и было бы все нормально».

Срок дисквалификации рассчитан до 12 января 2025 года. Царукян был отстранен атлетической комиссией штата Невада (NSAC) на 9 месяцев за нападение на фаната во время выхода на бой против Чарльза Оливейры на турнире UFC 300, который проходил в ночь на 14 апреля. Позднее россиянин сообщил, что фанат показывал ему неприличные жесты.