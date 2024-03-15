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15 марта, 11:38

Российский боец Петр Ян рассказал о планах на будущее

Виктория Кравченко
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Бойцы клуба «Архангел Михаил» поздравили Петра Яна с победой над Сонг Ядонгом в турнире UFC 299. Спортсмен заявил, что планирует вернуться в титульную гонку.

«Я думаю, что нужно провести несколько поединков, чтобы вернуться в титульную гонку. Сейчас довольно непонятная ситуация в дивизионе: много претендентов, много достойных ребят. Поэтому я думаю, что нужно немного времени, чтобы понять обстановку там. Безусловно, я верю, что смогу еще раз ворваться в титульную гонку и проявить себя там», — сказал Ян.

Он также добавил, что ему предложили контракт на шесть поединков, однако он не стал его подписывать.

«Сейчас я думаю, что надо улучшить свои позиции и там будет уже другой разговор, это будет более правильно», — добавил Ян.

В ночь с 9 на 10 марта он в турнире UFC 299 одержал победу над Сонгом Ядонгом из Китая.

Для российского бойца это был первый бой после года паузы на восстановление после травм, накопленных за время регулярных выступлений.

Петр Ян
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