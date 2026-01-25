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25 января, 09:40

Ян — о вызове О'Мэлли: «Кого бы UFC ни поставили передо мной, он отправится в глубокие воды»

Алина Савинова

Российский боец Петр Ян ответил на вызов американца Шона О'Мэлли, который в со-главном поединке UFC 324 единогласным решением судей победил китайца Сонга Ядонга.

«Я не выбираю себе соперников. Кого бы UFC ни поставили передо мной, он отправится в глубокие воды», — написал Ян в соцсетях.

О'Мэлли уже встречался с Яном в октябре 2022 года, тогда американец победил раздельным решением судей.

На счету 32-летнего россиянина 20 побед и 5 поражений в смешанных единоборствах. У 31-летнего американца 19 побед и 3 поражения.

Турнир UFC 324, 25&nbsp;января 2026 года: Джастин Гейджи (Гэтжи)&nbsp;&mdash; Пэдди Пимблетт, Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Дейвесон Фигередо.Умар Нурмагомедов победил Дейвесона Фигейредо, Гейджи победил Пимблетта в бою за титул: онлайн-трансляция UFC 324

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Петр Ян
Шон О`Мэлли
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