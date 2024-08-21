Ризван Куниев подписал контракт с UFC

Экс-чемпион Eagle FC в тяжелом весе россиянин Ризван Куниев (12-2) победил бразильца Хьюго Кунью (8-2) техническим нокаутом в первом раунде на «Претендентской серии Даны Уайта» и получил контракт с UFC. Бой состоялся 20 августа в UFC Apex в Парадайсе, США.

Куниев в июне 2023-го был дисквалифицирован на 12 месяцев за положительный допинг-тест. В его организме были найдены дростанолон, метенолон, болденон, 19-норандростерон. Он получил штраф в размере 9821 долларов.