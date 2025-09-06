Фахретдинов — после нокаута Густафссона: «Говорят, что я не умею заканчивать досрочно. Сейчас что вы скажете?»

Российский боец Ринат Фахретдинов прокомментировал победу над шведом Андреасом Густаффсоном в рамках UFC Fight Night 258 в Париже.

Россиянин одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.

«На самом деле, был такой план в первом раунде — почувствовать, посмотреть. Я знал, что Андреас сильный борец с физическими данными. Я хотел в первом раунде прощупать, а во втором закончить досрочно, потому что кто-то говорит, что я не умею заканчивать бои досрочно. Сейчас что вы скажете, где вы?!» — сказал Фахретдинов после поединка.

На счету 33-летнего Фахретдинова теперь 24 победы (из которых 11 — досрочно) при 1 поражении и 1 ничьей в профессиональной карьерею

Густаффсон потерпел третье поражение при 12 победах.