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6 сентября 2025, 19:54

Фахретдинов — после нокаута Густафссона: «Говорят, что я не умею заканчивать досрочно. Сейчас что вы скажете?»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский боец Ринат Фахретдинов прокомментировал победу над шведом Андреасом Густаффсоном в рамках UFC Fight Night 258 в Париже.

Россиянин одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.

«На самом деле, был такой план в первом раунде — почувствовать, посмотреть. Я знал, что Андреас сильный борец с физическими данными. Я хотел в первом раунде прощупать, а во втором закончить досрочно, потому что кто-то говорит, что я не умею заканчивать бои досрочно. Сейчас что вы скажете, где вы?!» — сказал Фахретдинов после поединка.

На счету 33-летнего Фахретдинова теперь 24 победы (из которых 11 — досрочно) при 1 поражении и 1 ничьей в профессиональной карьерею

Густаффсон потерпел третье поражение при 12 победах.

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Ринат Фахретдинов
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