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7 сентября 2025, 00:00

Нассурдин Имавов — Кайо Борральо: трансляция боя турнира UFC Fight Night онлайн

Имавов и Борральо подерутся в главном бою турнира UFC Fight Night
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Нассурдин Имавов.
Фото Getty Images

Бойцы среднего веса, представитель Франции Нассурдин Имавов (16-4-0-1) и Кайо Борральо из Бразилии (17-1) проведут бой в главном событии турнира UFC Fight Night в ночь с 6 на 7 сентября. Шоу ММА принимает «Аккор Арене» в Париже. Начало поединка ожидается после полуночи по московскому времени.

В прямом эфире бой покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец», сайте matchtv.ru и онлайн-платформе UFC Fight Pass. Ретранслировать федеральный телеэфир будут онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko».

Ключевые события и результаты боя Имавов — Борральо и турнира UFC Fight Night можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC на сайте «СЭ».

ММА UFC: Имавов — Борральо

В предыдущем поединке в UFC Имавов нокаутировал Исраэля Адесанью, а Борральо одолел Джареда Каннонье единогласным решением судей.

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Нассурдин Имавов
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