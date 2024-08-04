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Сегодня, 18:12

Резников рассказал, что думает о будущем Тони Фергюсона в ММА

Виктория Кравченко
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Боец легкого веса ACA Артем Резников рассказал, что думает о будущем Тони Фергюсона в ММА после того, как американец потерпел восьмое поражение подряд.

«Тони Фергюсон потерпел очередное закономерное и предсказуемое поражение. Чтобы прервать свою серию поражений и победить, ему надо подраться с тенью. Бой с Александром Емельяненко? Еще не факт, что он одолеет Емельяненко. Здесь шансы 50 на 50», — цитирует Резникова MMA.Metaratings.ru.

Фергюсон 3 августа проиграл удушающим приемом Майклу Кьезе в первом раунде. Это стало восьмым поражением подряд Тони в рамках UFC.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Тони Фергюсон
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