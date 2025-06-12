Мурзаканов и Рабаданов вошли в рейтинг лучших бойцов России

По результатам мая и начала июня в рейтинге лучших российских бойцов вне зависимости от весовых категорий произошли изменения.

В топ-15 впервые вошел Азамат Мурзаканов, одержавший пятую победу подряд в UFC (четвертую — нокаутом). Также в рейтинг вошел Гаджи Рабаданов, на счету которого три победы нокаутом подряд в PFL. Впервые в рейтинге оказалось сразу четверо учеников Абдулманапа Нурмагомедова — помимо Рабаданова это Ислам Махачев, Усман Нурмагомедов и Умар Нурмагомедов. Чемпион АСА в среднем весе, 12-й номер рейтинга Магомедрасул Гасанов не является учеником Абдулманапа Нурмагомедова, но представляет школу его имени.

Рейтинг составляется путем опроса ММА-журналистов и блогеров и публикуется ежемесячно. На этот раз в опросе приняли участие 35 человек.

Топ-15:

1. Ислам Махачев — 560 (525 + 35).

2. Магомед Анкалаев — 520 (485 + 35).

3. Вадим Немков — 437 (402 + 35).

4. Арман Царукян — 421 (387 + 34).

5. Александр Волков — 394 (359 + 35).

6. Петр Ян — 334 (301 + 33).

7. Мовсар Евлоев — 330 (297 + 33).

8. Усман Нурмагомедов — 280 (245 + 35).

9. Шамиль Мусаев — 266 (232 + 31).

10. Умар Нурмагомедов — 256 (224 + 32).

11. Сергей Павлович — 209 (180 + 29).

12. Магомедрасул Гасанов — 144 (120 + 24).

13. Азамат Мурзаканов — 74 (55 + 19).

14. Анатолий Малыхин — 61 (48 + 13).

15. Гаджи Рабаданов — 56 (41 + 15).

Попали в анкеты респондентов, но не вошли в топ-15:

Роман Копылов — 50 (36 + 14).

Денис Гольцов — 47 (36 + 11).

Ислам Омаров — 37 (30 + 7).

Тимур Хизриев — 22 (17 + 5).

Абдул-Азиз Абдулвахабов — 20 (17 + 3).

Муслим Магомедов — 18 (15 + 3).

Валентин Молдавский — 17 (12 + 5).

Шарабутдин Магомедов — 17 (13 + 4).

Евгений Гончаров — 17 (14 + 3).

Богдан Гуськов — 16 (13 + 3).

Рамазан Курамагомедов — 13 (10 + 3).

Эдуард Вартанян — 12 (9 + 3).

Биберт Туменов — 10 (9 + 1).

Тагир Уланбеков — 7 (5 + 2).

Альберт Туменов — 7 (6 + 1).

Шамиль Газиев — 6 (5 + 1).

Азамат Бекоев — 4 (2 + 2).

Абубакар Вагаев — 4 (2 + 2).

Иван Штырков — 4 (2 + 2).

Дмитрий Бикрев — 4 (3 + 1).

Александр Шлеменко — 2 (1 + 1).

Кто голосовал:

Евгений Нарижный («Ушатайка»), Ислам Бабаджанов («Ушатайка»), Никита Горшенин ( «Ушатайка» / «Ночь в Клетке»), Илья Андреев («Ушатайка»), Ярослав Степанов (Sport24), Вадим Тихомиров (Sports.ru), Михаил Краймер («Вестник ММА»), Дмитрий Болотников («Вестник ММА»), Давид Багдасарян, Олег Володин, Ян Баранчук, Алексей Володин, Владислав Калугин («Дикий бой»), Сергей Ващенко (Мета ММА), Владислав Усачев (Мета ММА), Салам Умаров (Мета ММА), Василий Осколков («РБ Спорт Единоборства»), Алексей Авсеньев (Telegram-канал «Двоечка ММА»), Владислав Матвеев (тг-канал Matveev | MMA & Boxing), Павел Городницкий (Telegram-канал и YouTube-канал «Чисто стоечка»), Иван Ковалев (Sport24), Василий Конов («Матч ТВ»), Андрей Баздрев (продюсер направления единоборств на «Матч ТВ»), Иван Ефимов (Спортс.ру), Артем Нагорный (Спортс.ру), Роман Мазуров, Янис Коханко, Игорь Сидоров (Blood and Sweat), Денис Гейко (Red Corner), Курбан Рагимов (ННТ), Николай Алексеев (Sport24), Павел Задорин (Мета ММА), Геворг Саркисян («Окта ММА»), Армен Гулян.

Правила

В анкете нужно было указать 15 действующих бойцов, которые за последние 24 месяца провели хотя бы один бой по ММА. За 15-е место в анкете респондента бойцу присуждается один балл, за 14-е — два, за 13-е — три, за 12-е — четыре и так далее. Соответственно за первое место — 15 баллов. Плюс каждому бойцу, попавшему в анкету какого-либо респондента, дополнительно добавляется один балл. Для справедливости. О чем речь: условно один боец в 11 анкетах находится на 15-м месте — и получает всего 11 баллов; другой же фигурирует лишь в одной анкете, зато на четвертом месте, получает 12 баллов и становится в рейтинге выше первого. Чтобы такого не произошло, и было введено такое правило. Еще одно правило: в случае равенства очков первенство отдается тому, кто чаще упоминается в анкетах опрашиваемых. Рейтинг — мужской.