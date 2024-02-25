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25 февраля, 09:00

Рауль Росас снялся с боя на UFC Fight Night 237 за несколько минут до выхода на арену

Давид Хачатрян
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Боец Рауль Росас
Рауль Росас.
Фото Global Look Press

19-летний американский боец мексиканского происхождения Рауль Росас (8-1) снялся с боя с Рики Турсиосом (12-3) за несколько минут до выхода на арену из-за недомогания, сообщает UFC в соцсети X. Поединок был перенесен на 2 марта на UFC Fight Night 238, которое состоится в UFC Apex в Парадайсе, США.

Росас подписал контракт с UFC в 17 лет, став самым молодым спортсменом, подписавшим контракт с лигой. Боец провел в UFC три боя, два из которых выиграл досрочно, а один проиграл единогласным решением судей.

Рауль Росас мл.
UFC
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