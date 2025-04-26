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Порье заявил, что просил у UFC дать ему Гейджи на прощальный бой

Сергей Ярошенко
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Боец UFC Дастин Порье прокомментировал новость о предстоящем поединке против Макса Холлоуэя на турнире UFC 318.

Ранее стало известно, что данный бой станет для Порье прощальным.

«Я просил дать мне Гейджи, поскольку между нами счет 1-1. Я мечтал закрыть нашу дуэль трилогией. Но по какой-то причине парни из UFC хотели поставить меня именно против Макса. Я не против, я уважаю Макса. Когда Топурия объявил о переходе в легкий вес, то я написал UFC: «Дайте знать, если ему нужен соперник». Но об этом речь даже не заходила. Мне сразу отказали. Сказали, что это не вариант и что Макс является приоритетом», — цитирует Порье MMA Junkie.

Турнир пройдет 19 июля в Луизиане — родном штате 36-летнего спортсмена. Порье сразится с Максом Холлоуэем за титул BMF.

Дастин Порье
Джастин Гейджи
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