Порье назвал условие для участия в кулачном бою

Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (30-9) заявил, что он готов принять участие в кулачном бою только в том случае, если ему предложат большой гонорар.

«Когда речь заходит об участии в кулачном бою, я бы хотел получить солидное вознаграждение. Ведь невозможно избежать порезов и ран, даже если вы будете защищаться. Я был в реальных кулачных боях и могу сказать, что это очень жестокое зрелище. Слышать, как от твоего черепа отлетают костяшки пальцев, — это ужасно», — сказал Порье MMA Fighting.

Ислам Махачев (26-1) победил Порье сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.