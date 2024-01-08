Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:05

Эдуард Вартанян: «Сейчас я возвращаюсь в Россию»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Победитель Гран-при ACA в легком весе Эдуард Вартанян (25-4) заявил, что ведет переговоры о бое в России, но допустил, что еще раз попытается подписаться в UFC.

«Пока идут переговоры. Сейчас я возвращаюсь в Россию. Есть два предложения. Посмотрим, что за предложения. Может даже, я проведу один бой, и продолжу дальше [пытаться подписаться в UFC]. Я себе время дал до лета. Если не получится до лета подписаться в UFC, то, скорее всего, я продолжу карьеру в ACA, если, конечно, меня там ждут», — сказал Вартанян «Вестнику MMA».

Ранее Вартанян заявил, что его шансы подписать контракт с UFC равны 10 процентам.

Источник: https://youtu.be/yz6a0oIzJoQ?si=5rPJfwKjJc9pqLRk&t=83
Эдуард Вартанян
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Амундсен и Диггинс победили в общем зачете «Тур де Ски»
Даня Милохин может провести бой в феврале в Дубае
Пасечник сообщил о внештатном сходе авиационного боеприпаса в ЛНР
На Украине сообщили о гибели пилота МиГ-29 с позывным Голубой шлем
Россиянам рассказали о преимуществах программы долгосрочных сбережений
В Киеве сообщили о крупном прорыве системы водоснабжения
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Василевский: «Логично, что Царукяна сделали фаворитом в поединке с Оливейрой»

Пол Малиньяджи назвал ключевое отличие Джошуа и Уайлдера

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости