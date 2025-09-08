Уиттакер: «Не представляю, как кто-то может победить Чимаева»

Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер оценил уровень действующего обладателя пояса Хамзата Чимаева.

«Я не представляю, как кто-то может победить Хамзата в данный момент. Его мастерство в борьбе просто поражает. Мне кажется, что единственный способ победить его — это использовать высокоуровневое джиу-джитсу. Если Имавов владеет этим искусством в совершенстве, то, возможно, мы увидим нечто захватывающее. В бою все возможно: например, Чимаев может нанести удар в колено или стопу, что может привести к неожиданным последствиям», — приводит слова Уиттакера Sportskeed.

На счету 31-летнего Чимаева 15 побед без поражений. На турнире UFC 319 он победил единогласным решением судей южноафриканца Дрикуса Дю Плесси и стал чемпионом промоушена в среднем весе.