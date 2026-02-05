Петр Ян заявил, что пока не планирует менять весовую категорию

Чемпион UFC в легчашйем весе Петр Ян заявил, что пока не планирует менять весовую категорию

«Пока не планирую куда-то перескакивать. Но и предложений таких не было. Пока у меня в планах защищать титул, радовать вас, радовать себя», — цитирует Яна ТАСС.

Ранее 32-летний боец перенес операцию на спине.

7 декабря на турнире UFC 323 россиянин победил Мераба Двалишвили единогласным решением судей и завоевал чемпионский пояс в легчайшем весе.

На счету бойца 20 побед при 5 поражениях в ММА.