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Петр Ян заявил, что пока не планирует менять весовую категорию

Сергей Ярошенко

Чемпион UFC в легчашйем весе Петр Ян заявил, что пока не планирует менять весовую категорию

«Пока не планирую куда-то перескакивать. Но и предложений таких не было. Пока у меня в планах защищать титул, радовать вас, радовать себя», — цитирует Яна ТАСС.

Ранее 32-летний боец перенес операцию на спине.

7 декабря на турнире UFC 323 россиянин победил Мераба Двалишвили единогласным решением судей и завоевал чемпионский пояс в легчайшем весе.

На счету бойца 20 побед при 5 поражениях в ММА.

Источник: ТАСС
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Петр Ян
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