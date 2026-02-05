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Даниэль Кормье назвал Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом в истории ММА

Дмитрий Сомов
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился мнением о том, кого считает лучшим бойцом за всю историю смешанных единоборств.

В интервью, опубликованном на платформе Paramount UFC, американец без колебаний отдал это звание российскому спортсмену Хабибу Нурмагомедову.

По словам Кормье, статус Хабиба как величайшего подтверждается не только его идеальным спортивным рекордом, но и масштабом влияния за пределами октагона. Особое внимание он уделил самому громкому поединку в карьере россиянина — бою против Конор Макгрегор.

«Хабиб — непобежденный, абсолютный чемпион. Он выиграл у Конора Макгрегора в самом большом бою всех времен», — подчеркнул Кормье.

Отдельно экс-чемпион отметил коммерческий успех того противостояния. По его словам, поединок с участием Нурмагомедова собрал около 3 миллионов платных трансляций (PPV). Более высокий показатель, как уточнил Кормье, был лишь у легендарного боксерского боя Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо.

«Поэтому для меня величайший боец в истории — это Хабиб», — резюмировал Кормье.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в 2020 году. Он ушел из спорта непобежденным, одержав 29 побед в 29 боях, и на момент ухода являлся действующим чемпионом UFC в легкой весовой категории.

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Хабиб Нурмагомедов
Даниэль Кормье
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