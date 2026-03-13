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Павлович проведет бой с Тейшейрой на турнире UFC в Китае

Евгений Козинов
Корреспондент

Российский боец Сергей Павлович проведет бой против бразильца Таллисон Тейшейры на турнире UFC в Макао (Китай). Ивент пройдет 30 мая.

В своем последнем поединке 33-летний Павлович победил доминиканца Кортеса-Акосту на турнире UFC Fight Night 257. Всего в ММА на счету бойца 20 побед и 3 поражения.

На счету 26-летнего Тейшейры 9 побед (7 из них нокаутом) в 10 боях за карьеру. В последнем поединке он единогласным решением судей победил австралийца Тая Туивасу.

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Сергей Павлович
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