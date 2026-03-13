Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Чимаев проведет первую защиту титула против Стрикленда в главном бою UFC 328

Павел Лопатко

Чемпион UFC в среднем весе россиянин Хамзат Чимаев проведет первую защиту титула против бывшего обладателя пояса Шона Стрикленда, сообщает ESPN.

Бой станет главным событием турнира UFC 328, который состоится 9 мая на арене Prudential Center в Ньюарке, штат Нью-Джерси.

31-летний Чимаев завоевал пояс в августе 2025 года, уверенно победив единогласным решением судей Дрикуса Дю Плесси. 35-летний американец Стрикленд, занимающий третью строчку в рейтинге дивизиона, получил право на титульный бой после досрочной победы над Энтони Эрнандесом в прошлом месяце. Он опередил второго номера рейтинга Нассурдина Имавова, который проиграл Стрикленду в 2023 году, но после этого выиграл пять поединков кряду.

Стрикленд стал чемпионом UFC в 2023 году, сенсационно победив единогласным решением Исраэля Адесанью. Однако в первой же защите он уступил пояс Дю Плесси, а в феврале 2025 года проиграл ему и в реванше.

Чимаев в 15 поединках в профессиональных ММА одержал 15 побед. У Стрикленда 30 побед и 7 поражений.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хамзат Чимаев
Шон Стрикленд
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Disney+ запустит новый мультсериал о Черном Плаще спустя 35 лет
День до завершения карьеры? У Дзюбы осталось меньше двух суток на поиск клуба
Время первых сеяных: Андреева и Медведев постараются оправдать статус фаворитов
Когда-то Кокорин считался главным талантом России, а сейчас вообще никому не нужен в РПЛ. Скандальной карьере конец?
ВС России ударили по предприятиям ВПК и объектам ТЭК Украины
Россиянам напомнили правила безопасного пребывания детей дома
Популярное видео
Нейробиолог — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Нейробиолог — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Хейс не потянул КХЛ. АКМ может сняться с ВХЛ и МХЛ
Хейс не потянул КХЛ. АКМ может сняться с ВХЛ и МХЛ
«Барыс» разгромил «Локомотив»
«Барыс» разгромил «Локомотив»
Что происходит с «Северсталью»? Россияне на предсезонке НХЛ
Что происходит с «Северсталью»? Россияне на предсезонке НХЛ
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Трактор» пострадал от арбитров. Разин сорвался на Ткачева
«Трактор» пострадал от арбитров. Разин сорвался на Ткачева
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Павлович проведет бой с Тейшейрой на турнире UFC в Китае

Поединок Волкова и Кортеса-Акосты станет соглавным на UFC 328
Новости
RSS RSS
Все новости