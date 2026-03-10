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Махачев ответил Топурии на обвинения в срыве боя в Белом доме

Руслан Минаев

Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев отреагировал на заявления обладателя титула в легком весе испанца грузинского происхождения Илии Топурии о срыве их потенциального поединка на турнире в Белом доме.

Ранее Топурия обвинил Махачева в том, что тот отказался от боя за день до объявления карда, сославшись на травму.

«Мы оба знаем, кто здесь струсил. Ты можешь прикрывать свою трусость мерзкими твитами, но не волнуйся, однажды ты получишь то, о чем просил! И твоему толстому менеджеру не нужно просить миллиарды, чтобы сразиться со мной, мы сделаем это бесплатно», — написал Махачев.

Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Махачев выбыл на неопределенный срок из-за травмы руки. Турнир в Белом доме, приуроченный к 250-летию независимости США и дню рождения президента Дональда Трампа, запланирован на 14 июня. Сообщалось, что в главном бою встретятся Топурия и временный чемпион в легком весе Джастин Гейджи.

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Илия Топурия
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