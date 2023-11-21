Павлович отстранен от боев минимум на 45 дней после нокаута в бою с Аспиналлом

Россиянин Сергей Павлович получил медицинское отстранение после поражения от британца Тома Аспиналла на UFC 295.

По решению Атлетической комиссии Нью-Йорка боец пропустит минимум 45 дней, прежде чем ему можно будет получить разрешение врача на возвращение к боям.

В турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США) Павлович проиграл Аспиналлу нокаутом на второй минуте первого раунда в бою за звание временного чемпиона в тяжелом весе. Для 31-летнего россиянина это поражение стало вторым в карьере.