Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 10:10

Антонина Шевченко поделилась мнением о поединке сестры Валентины с мексиканкой Грассо

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Боец UFC Антонина Шевченко отреагировала на поединок своей сестры Валентины с мексиканкой Алексой Грассо, который завершился вничью.

«Совершенно незаслуженно Валя получила 8-10 в пятом раунде. Это решило исход поединка. Даже если бы она проиграла 9-10, моя сестра вернула бы пояс. Маленькая деталь решила исход поединка. Встречались два бойца высокого уровня, они показали отличную технику, поэтому выиграть с большим преимуществом было невозможно. Мельчайшая деталь могла оказать влияние на результат. Это деталью стала оплошность судьи, о чем высказались многие спортсмены и Дана Уайт: «Откуда 8-10?» — цитирует Шевченко MMA.Metaratings.ru.

17 сентября в главном событии турнира UFC в Лас-Вегасе мексиканка Алекса Грассо и Валентиной Шевченко завершили бой вничью.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/antonina-shevchenko-sudya-namerenno-dopustil-oploshnost-v-poedinke-valentiny-s-grasso-308029/
Валентина Шевченко (MMA)
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Сборная России не выступит на Кубке мира по хоккею в 2025 году
Победа над врагами нашего футбола. Егоров — о смысле матча Россия — Куба
Захарова прокомментировала соглашение между Израилем и ХАМАС
Первая группа батальона из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание
СМИ сообщили о возможности Запада организовать новый майдан на Украине
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области нашли похищенную гумпомощь
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Павлович отстранен от боев минимум на 45 дней после нокаута в бою с Аспиналлом

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости