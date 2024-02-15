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15 февраля, 12:20

Пауло Коста — о Ромеро: «Он не человек»

Давид Хачатрян
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Шестой номер рейтинга UFC в среднем весе Пауло Коста (14-2) вспомнил свой бой с Йоэлем Ромеро (15-7), у которого он выиграл единогласным решением судей в 2019 году.

«Приходили ли ко мне мысли, что Ромеро не человек? Да. Когда я его бил, очень сильно бил, он не падал. Я был уверен, что он упадет. Я нанес удар ногой, и он такой: «Окей, ударь еще раз сильнее». Так что да, он другой. Помню, когда я встретился с ним на битве взглядов, его правый глаз был как будто другим. Он был похож на рептилию», — сказал бразилец в интервью Нине Драма.

Коста победил Ромеро единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 17 августа 2019-го на UFC 241 в Анахайме, США.

Йоэль Ромеро
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