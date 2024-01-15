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«Пошел он к черту»: опубликована реакция Даны Уайта на требования Джона Джонса по новому контракту

Давид Хачатрян
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Дана Уайт.
Фото Global Look Press

В рамках антимонопольного иска UFC было опубликована переписка главы лиги Даны Уайта и тогдашнего председателя Лоренцо Фертитты, у которых в 2014 году возникли проблемы с экс-чемпионом в полутяжелом и действующим чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом (27-1), который отказывался подписывать контракт.

Дело в том, что Джонс хотел провести следующий бой с Даниэлем Кормье (23-3), а не с Александром Густафссоном (18-8), и переговоры о продлении контракта застопорились на этой детали, сообщает MMA Fighting.

Уайт: «Что происходит с Джонсом? Он исправился или продолжает вести себя как подонок?»

Фертитта: «Все еще мудак, но мы все ближе к подписанию контракта. По деньгам пока не продвинулись, но отправили письмо с ультиматумом».

Уайт: «Потрясающе. Пошел он к черту, Лоренцо. Он должен знать, что мы в нем не нуждаемся, иначе он надует нас еще больше, чем сейчас».

Отношения Джонса с UFC уже пережили несколько скандальных моментов. Так, на UFC 151 Джонс отказался драться с Чейлом Сонненом (31-17), который готов был выйти на коротком уведомлении. Уайт публично осудил Джонса и его тренерский штаб, заявив в пресс-релизе: «UFC 151 запомнится как событие, которое убили Джон Джонс и Грег Джексон».

Дана Уайт
Джон Джонс
UFC
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