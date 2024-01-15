Алекс Перейра подтвердил, что он подерется не с Анкалаевым, а с Хиллом

Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра (9-2) заявил, что его следующим соперником станет не Магомед Анкалаев (18-1), а экс-чемпион в полутяжелом весе Джамал Хилл (12-1).

«Ребята, давайте сосредоточимся на главном, а именно на Джамале, а потом я сосредоточусь на том, чтобы побить еще один рекорд — провести две защиты титула в кратчайшие сроки», — написал Перейра в соцсетях.

Перейра победил Иржи Прохазку (29-4) и стал новым чемпионом в полутяжелом весе. Бой состоялся 11 ноября 2023-го на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Хилл победил Гловера Тейшейру (33-9) единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44) 21 января 2023-го на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Однако позже Хилл отказался от титула, потому что получил травму.