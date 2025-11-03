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Гаджиев предложил Умару Нурмагомедову провести поединок с О'Мэлли

Анастасия Пилипенко

Российский промоутер Камил Гаджиев назвал приоритетного соперника для бывшего претендента на титул UFC в легчайшем весе Умара Нурмагомедова.

«Наверное, Умар будет драться с победителем поединка Мераб Двалишвили — Петр Ян. Хотя я считаю, что Умару нужно подраться еще раз, ему нужен еще один хороший, крепкий бой, который снова сделает его безусловным претендентом. Например, бой Умар Нурмагомедов — Шон О'Мэлли», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Последний бой Нурмагомедов провел на турнире UFC 321 в Абу-Даби и победил единогласным судейским решением американца Марио Баутисту.

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Умар Нурмагомедов
Шон О`Мэлли
Камил Гаджиев
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