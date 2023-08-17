Ольховский назвал преимущество Медведева в матче со Зверевым на турнире в Цинциннати

Бывший советский теннисист Андрей Ольховский заявил, что Даниил Медведев сильнее Александра Зверева в психологическом плане.

«Я думаю, что психологически Медведев намного увереннее в решающие моменты. Поэтому, Медведев является фаворитом этого матча. Зверев сейчас играет лучше, чем полгода назад, увереннее даже после победы в Гамбурге, но все равно Медведев фаворит», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.