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Франсис Нганну: «Мой любимый нокаут в карьере был в бою с Оверимом»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) рассказал, что он чувствовал в бою с Алистаром Оверимом (47-19) в 2017 году.

«Мой любимый нокаут был в бою с Алистаром Оверимом. Он самый титулованный боец в мире. Я был очень уверен в себе, я знал, что должен его нокаутировать. И как только я выбрасываю первую комбинацию... бум, бум, бум. Нокаут», — сказал Нганну на YouTube-канале Complex.

Нганну нокаутировал Оверима в 2017 году в первом раунде на UFC 218 в Детройте, США.

Алистар Оверим
Франсис Нганну
UFC
ММА
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