Чемпион UFC Перейра сообщил о расставании с девушкой из-за того, что она оказалась замужем

Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра сообщил, что расстался со своей девушкой Мерл.

«Я уже вычеркнул этого человека из своей жизни. Хотел бы попросить своих фанатов также вычеркнуть ее из жизни. Это был человек, которому я верил, поселил в своем доме, со своей семьей, а потом узнал, что она замужем», — цитирует Full Send Перейру.

Девушка попыталась опровергнуть то, что она замужем, но боец опубликовал два скриншота, где Мерл вела любовную переписку с ним и ее мужем в один день.

11 ноября 2023 года Перейра победил Иржи Прохазку (29-4) на UFC 295 и стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе. Сейчас на его счету 9 побед и 2 поражения.