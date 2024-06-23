Тренер Волкова: «Саша в бою с Павловичем от страха руки поднимал»

Михаил Заяц, тренер российского тяжеловеса Александра Волкова (38-10), отметил, что Волков в опасных моментах в бою с Сергеем Павловичем (18-3) от страха поднимал руки.

«Были опасные моменты. Он от страха руки поднимал. Руки держал внизу, а когда опасно — сразу поднимал. Удары попадали в блок или мимо», — сказал Заяц «СЭ».

Волков победил Павловича единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Бой состоялся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.