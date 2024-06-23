Тренер Анкалаева заявил, что Волков послушал его и начал бить ногами в бою с Павловичем

Тренер российского бойца UFC Магомеда Анкалаева Сухраб Магомедов прокомментировал победу Александра Волкова в поединке с Сергеем Павловичем.

«У Павловича ничего не получилось, потому что Волков начал работать ногами. Как-то я ему даже сказал: «Тебе надо больше работать ногами. У тебя хорошие, сильные ноги». И сейчас, после боя, я ему написал, что он наконец-то послушал меня (смеется)... Сергей не мог достать Сашу, потому что тот хорошо двигался, хорошо чувствовал канвас. Молодец, мне понравилась его работа», — цитирует Магомедова MMA.Metaratings.ru.

Волков победил Павловича единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Поединок состоялся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

На счету 35-летнего Волкова теперь в смешанных единоборствах 38 побед при 10 поражениях. 32-летний Павлович в смешанных единоборствах одержал 18 побед при 3 поражениях.