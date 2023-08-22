Мераб Двалишвили обвинил рефери Марка Годдарда в предвзятости

Второй номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили (16-4) рассказал, почему не хочет, чтобы его бои обслуживал рефери Марк Годдард, который судил поединок Алджамейна Стерлинга (23-4) и Шона О'Мэлли (17-1) на UFC 292.

«У меня «маркгоддардфобия» не только из-за того, что произошло в прошлую субботу, — начал Двалишвили в соцсетях. — Он был рефери в клетке, когда я дрался с Рикки Саймоном в 2018 году. После того, как на последней минуте я упорно боролся, чтобы не проиграть удушающим приемом, и дотянул до гонга, главный судья в клетке разрешил мне бороться до конца, потому что видел, что я не заснул и продолжал двигаться, чтобы показать, что я все еще борюсь до конца.

Марк Годдард не позволил им воспользоваться судейским счетом, по которому я доминировал в первых двух раундах. Он подтолкнул всех к тому, чтобы сказать, что я потерял сознание в середине удушающего приема, но я так и не отключился. Сначала они сказали, что я проиграл техническим нокаутом, но теперь, если вы посмотрите мой рекорд, они изменили его на техническое поражение.

Все новые фанаты, которые не видели этот бой... посмотрите его и дайте мне знать, что вы думаете. Мы так много работаем... мы готовы умереть в клетке... Дайте нам драться, пока мы не сможем больше драться".

Ранее Двалишвили раскритиковал Годдарда за то, что он слишком рано остановил бой Стерлинга и О'Мэлли.

О'Мэлли победил Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.