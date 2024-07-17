Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 08:23

Менеджер Физиева: «Рафаэль готов подраться в конце сентября и начале октября»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Саят Абдрахманов, менеджер восьмого номера рейтинга UFC в легком весе Рафаэля Физиева (12-3), сообщил, что боец восстановился после травмы.

«У Рафы все хорошо. Он полностью прошел реабилитацию после операции. Сейчас уже приступил к полноценным тренировкам. Готов уже осенью, условно, в конце сентября и начале октября, выступить. Мы хотели получить поединок против Бенуа Сен-Дени. Но предпочтение отдали Ренато Мойкано. Поэтому теперь надо смотреть, кто доступен. В любом случае соперник будет, скорее всего, из топ-15», — сказал Абдрахманов «Вестнику ММА».

Физиев травмировал ногу в бою с Матеушем Гамротом (24-2). Бой состоялся 23 сентября 2023-го на UFC Fight Night 228 в Лас-Вегасе, США.

Источник: Вестник ММА
Рафаэль Физиев
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Джонни Депп встречается в русской моделью Юлией Власовой
Футболисты сборной Аргентины спели расистскую песню про французов
Врач развеяла распространенные мифы о сахаре
16-летний Ямаль, деградация Роналду, дикие проблемы с судейством и «волчий салют». Чем запомнится минувший чемпионат Европы-2024
Лавров выразил надежду на достижение широкого межливийского согласия
Глава ВОЗ допустил возникновение новой пандемии
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бенил Дариуш: «Царукян может нокаутировать Махачева»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости