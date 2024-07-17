Менеджер Физиева: «Рафаэль готов подраться в конце сентября и начале октября»

Саят Абдрахманов, менеджер восьмого номера рейтинга UFC в легком весе Рафаэля Физиева (12-3), сообщил, что боец восстановился после травмы.

«У Рафы все хорошо. Он полностью прошел реабилитацию после операции. Сейчас уже приступил к полноценным тренировкам. Готов уже осенью, условно, в конце сентября и начале октября, выступить. Мы хотели получить поединок против Бенуа Сен-Дени. Но предпочтение отдали Ренато Мойкано. Поэтому теперь надо смотреть, кто доступен. В любом случае соперник будет, скорее всего, из топ-15», — сказал Абдрахманов «Вестнику ММА».

Физиев травмировал ногу в бою с Матеушем Гамротом (24-2). Бой состоялся 23 сентября 2023-го на UFC Fight Night 228 в Лас-Вегасе, США.