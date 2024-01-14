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Сегодня, 12:20

Майкл Биспинг: «Анкалаев должен драться за титул»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) считает, что третий номер рейтинга в полутяжелом весе россиянин Магомед Анкалаев (18-1) заслужил драться за титул чемпиона.

«Если Анкалаев не будет драться за титул, то я даже не знаю, с кем ему драться. Он показал, что может стать следующим претендентом на титул. Прохазка будет драться с Ракичем, Джамал Хилл на пути к восстановлению, возможно, он будет следующим драться за титул. Если нет, то следующим должен быть Анкалаев», — сказал Биспинг на своем YouTube-канале.

Анкалаев победил Джонни Уокера (21-8) техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 13 января в UFC Apex в Парадайсе, США.

Магомед Анкалаев
Микаэль Биспинг
UFC
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