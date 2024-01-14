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Сегодня, 16:40

Тренер Анкалаева: «Магомед сможет подготовиться к Перейре в Рамадан»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Магомед Анкалаев.
Фото Getty Images

Тренер Магомеда Анкалаева Сухраб Магомедов рассказал «СЭ», что его боец готов подраться с чемпионом дивизиона Алексом Перейрой сразу же после Рамадана.

— Магомед заявил, что готов подраться 13 апреля. 9 апреля заканчивается Рамадан. Он правда будет готовиться в такой месяц?

— Ну, функционально он готов, в принципе. Если до Рамадана его еще подготовить, а в сам Рамадан оттачивать только технику и тактику, тогда, я думаю, он может подготовиться. Но надо еще посмотреть на соперника, кого дадут.

— Ну, вы примите бой с Перейрой 13 апреля?

— Все зависит от подготовки, от физического состояния Магомеда. Именно как мы войдем в тренировочный процесс. У Перейры стандартная техника такая, школа тайского бокса, короткая дистанция. Его можно на дистанции спокойно обыграть, расстрелять. Он больше работает на средней и короткой. Магомед сможет поработать с ним в стойке, но если что-то не будем получаться, то сразу переведет (смеется).

14 января Анкалаев нокаутировал Джонни Уокера во втором раунде на турнире UFC Apex в Лас-Вегасе.

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