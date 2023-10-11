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Мокаев: «Аспиналл постоянно довозил меня домой, когда шли дожди»

Давид Хачатрян
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Британский проспект дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев (9-0) надеется, что четвертый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (13-3) однажды станет чемпионом.

«Я думаю, что Том Аспиналл может выиграть этот бой [с Павловичем]. Он — очень хороший ударник. Павлович — тоже не шутка. Можно было бы сказать, что шансы — 50 на 50, но я знаю, как тренируется Том. Я видел, как он тренируется. Тома я знаю с 12 лет, его отец — мой первый тренер по джиу-джитсу. Том был мне очень близким человеком, постоянно довозил меня домой, когда шли дожди.
Я помню, он охранником работал. У нас тренировка в 21.00 заканчивалась, а в 22.00 у него работа была охранником в клубе до трех утра. Он меня еще успевал до дома довезти и вернуться обратно на работу после нашей тренировки. В течение трех лет он так делал, когда дожди шли. Он — пацан семейный, в его жизни нет наркотиков, алкоголя. Для англичанина он — хороший пацан. Я хочу, чтобы он стал чемпионом», — сказал Мокаев в интервью YouTube-каналу Meta MMA.

Аспиналл в прошлом бою победил Марчина Тыбуру (24-8) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 22 июля на UFC Fight Night 224 в Лондоне, Великобритания.

Источник: Meta MMA
Мухаммад Мокаев
Том Аспиналл
UFC
ММА
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