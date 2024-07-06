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Сегодня, 10:25

Магомедов отреагировал на конфликт Сульянова и Шлеменко

Виктория Кравченко
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Известный российский менеджер и боец ММА Магомед Магомедов прокомментировал конфликт ветерана смешанных единоборств Александра Шлеменко и владельца лиги Hardcore Анатолия Сульянова.

«Лысый — не тот человек, который должен говорить о работе Шлеменко. Работа Шлеменко говорит за себя. Он много делает работы для молодежи, своего города и страны. Старается воспитывать патриотов. Слова Сульянова — минус ему самому и людям, которые с ним в хороших отношениях. Это показывает, что его лига и он — это одно и то же. Все маты и стычки в Hardcore идут с верхушки. И то, что Сульянов послал Шлеменко на три буквы — удивляться тут нечему. Лига и он — одно лицо. Оба параши», — цитирует Магомедова MMA.Metaratings.ru.

Шлеменко обвинил Сульянова во лжи, когда тот рассказывал о том, что несколько лет назад собирался устроить поединок Александру. В ответ Сульянов заявил Шлеменко страдает от деменции и других заболеваний.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/magomedov-ne-udivlen-tomu-chto-sulyanov-poslal-shlemenko-na-tri-bukvy-380110/
Александр Шлеменко
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