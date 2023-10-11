Корешков: «В конце прошлого боя Волкановски понял, как побеждать Махачева»

Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков оценил шансы австралийского бойца Алекса Волкановски в бою с россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 294.

«Лично для меня как для фаната и человека из ММА этот бой даже интереснее, чем реванш с Оливейрой. В первом бою Волкановски смог показать достойную конкуренцию. Не думаю, что этот бой будет легче для Ислама. Весь план и тактика, которой он придерживался во время подготовки к Оливейре, становятся бесполезными. Волкановски — абсолютно другой боец: другая антропометрия, другой тактический склад, другие сильные стороны. Конечно, для Алекса это тоже нелегкий бой, тем более на коротком уведомлении. Но к концу их первого поединка Волкановски поймал кураж и адаптировался. Исламу в последних раундах было тяжело, Алекс понял, как нужно драться, чтобы победить», — приводит «РБ Спорт» слова Корешкова.

11 октября пресс-служба UFC сообщила, что бразилец Чарльз Оливейра из-за травмы не сможет провести бой с Махачевым на UFC 294. Поединок между Махачевым и Волкановски пройдет 21 октября в Абу-Даби, ОАЭ.