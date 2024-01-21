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Корешков: «В бою Стрикленда и Дю Плесси я бы дал ничью»

Алина Савинова
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Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков поделился впечатлениями от боя на UFC 297 между Шоном Стриклендом и Дрикусом Дю Плесси.

«Бой был не самым зрелищным. Это стандартный поединок Стрикленда. Мало кто может показать с ним яркий бой, его стиль многим встает как кость в горле. Дю Плесси был неплохо готов, в каких-то моментах был активнее, хотя много ударов выброшено в молоко. Стрикленд не отходил от своего плана, иногда неплохо попадал — у Дю Плесси заплыл глаз. Получился обычный незапоминающийся бой. Стрикленд чуть больше тыкал в стойке, Дю Плесси в некоторых раундах переводил. Равный бой, я бы дал ничью. Моментами его было тяжело смотреть, потому что от главных боев ждешь другого — взрывов и желания выиграть. Но понятно, что на кону был пояс, поэтому оба осторожничали», — приводит «РБ Спорт» слова Корешкова.

Дю Плесси победил Стрикленда раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто (Канада).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-koreshkov-v-boyu-striklenda-i-dyu-plessi-ya-by-dal-nich-yu/
Андрей Корешков
Дрикус Дю Плесси
Шон Стрикленд
ММА
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